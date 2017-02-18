حملة على مقاهي ومطاعم الطرق السريعة بـ«شوقية مكة» (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، أمس الاثنين، جولةً ميدانية شملت عدداً من المقاهي والمطاعم الواقعة على الطرق السريعة داخل نطاق البلدية والتي تشهد إقبالاً من مرتادي الطرق.

وتم إغلاق عدد منها لوجود ملاحظات صحية وبيئية عليها، وبسبب تدني مستوى النظافة والإخلال بالعديد من الاشتراطات الصحية، وبعد قيام الفرق الرقابية بالتفتيش على تلك المقاهي والمطاعم وأماكن التحضير بها.

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية أن البلدية شكلت فريقاً رقابياً يضم كلاًّ من مروان بوقس ومعتز الغامدي ووديع ركة وفارس الندوي وعبدالله بنفلي وفيصل الحكمي وأحمد عقيل وعبدالإله الخزاعي ومعتصم الحربي وخالد الحربي وحماد الحارثي، وبمشاركة قسم الأسواق والنظافة والمرافق وصحة البيئة.

وأضاف أنه تم الوقوف على عدد من المقاهي والمطاعم، وأسفرت الحملة عن مصادرة (40) كيلو من الدواجن والكبدة وعدد (3) بوتجازات و(2) أنابيب غاز و(47) صحناً مختلفة الأحجام و(4) قدور ضغط، إضافة إلى كمية كبيرة من المعسل والجراك والشيش المستخدمة.

وأكد رئيس البلدية بأن الفرق الرقابية تقوم بالجولات التفتيشية على تلك المحال بشكل مفاجئ، للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية وسلامة الأطعمة المعروضة والأدوات المستخدمة والعاملين، وذلك حرصاً على تحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.