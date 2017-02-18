 «أمين الجوف» يستقبل قائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة | صحيفة تواصل الالكترونية

«أمين الجوف» يستقبل قائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة

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«أمين الجوف» يستقبل قائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة

تواصل – أحمد الرمال:

استقبل أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني، قائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي، الذي يرافقه عدد من الضباط الدفاع الجوي.

تداول الحاضرون، عدداً من المواضيع المتعلقة بالتعاون والعمل المشترك بين الأمانة وقيادة الدفاع الجوي، فيما حضر الاجتماع من جانب الأمانة وكيلُ الأمين للتعمير والمشاريع وعدد من مهندسي الأمانة.

وفي نهاية الجولة، قدم اللواء البلوي درعاً تذكارياً للمهندس القحطاني بهذه المناسبة، وللجهود التي تبذلها الأمانة لخدمة القطاعات العسكرية بالمنطقة.

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