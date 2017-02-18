حريق بمجمع تجاري لبيع الأجهزة الكهربائية في حائل (صور)

تواصل – سعود الرفاع:

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة حائل، بلاغاً عن نشوب حريق بمجمع تجاري مختص ببيع الأجهزة الكهربائية في حي صبابة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، ‘‘تبين عند وصول الفرق إلى الموقع، أن الحريق محصور في جزء متوسط من المعرض، حيث نجحت أنظمة الرش التلقائي المتوفرة بالمنشأة في إخماد الحريق دون امتداده لبقية الأجزاء من الصالة‘‘.

وأضاف، أن فرق الدفاع المدني، نظفت الموقع من الدخان، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، ولله الحمد، ولا تزال إجراءات التحقيق جاريةً لكشف أسباب الحريق.