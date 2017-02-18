ارتفاع أسعار النفط في آسيا متأثراً بتراجع صادرات المملكة

تواصل – وكالات:

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في آسيا، اليوم الثلاثاء، بعد معلومات أشارت إلى تراجع صادرات المملكة من الذهب الأسود في ديسمبر.

وبحلول الساعة 03,30 بتوقيت جرينتش، كسب سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم (مارس) 30 سنتا ليبلغ 53,70 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

وارتفع سعر برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم آذار (مارس) ستة سنتات إلى 56,24 دولار.

وأفادت أرقام رسمية، أن الإنتاج في المملكة من النفط الخام تراجع في (ديسمبر) 225 ألف برميل يومياً، مؤكدة فكرة أن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محترم.

وقال جين فو من مجموعة ‘‘سي إم سي ماركيتس‘‘: إنه في الأيام الماضية تأرجحت أسعار النفط بين خفض إنتاج أوبك وزيادة الاحتياطي الأمريكي‘‘، مضيفاً أنّ تقلُّب الأسعار يقرره أحد هذين العاملين وخفض الإنتاج السعودي دعم الأسعار.