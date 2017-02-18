ضبط معمل حلويات شهير مخالف للاشتراطات الصحية بـ«حائل» (صور)

حائل – سعود الرفاع:

ضبط مراقبو بلدية وسط المدينة، بمنطقة حائل، معملَ حلوياتٍ شهيراً يقوم بتصنيع الحلويات بطريقة غير صحية بالمخالفة للاشتراطات الصحية، حيث تم إيقاف العمل في المعمل، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بشأن المخالفات.

وضبط المراقبين موادَّ غذائية غير صالحة، وكذلك تداول الأطعمة بطريقة غير صحية، وترك الأطعمة مكشوفة، بالإضافة إلى تدني مستوى نظافة مكان التحضير، وعدم جاهزيته، وتدني مستوى نظافة العاملين، حيث تم إيقاف العمل في المعمل، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بشأن المخالفات.

جاء ذلك بتوجيه من الدكتور عايد الخضير رئيس بلدية وسط المدينة بمنطقة حائل، وإشراف راكان البنخناني رئيس إدارة الخدمات المسائية، والمراقبين الصحيين: ماجد الدوخي، وفضي الشمري، ورضا الشمري.