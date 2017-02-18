‫الولي ابنهما ذو الـ18 ربيعاً.. إعادة عقد نكاح طليقين فرَّقهما «السحر» قبل 17 عاماً بالرياض‬

تواصل ـ عبدالرحمن المغيرة:

روى مأذون الأنكحة في مدينة الرياض أحمد القحطاني لـ«تواصل»، تفاصيل واقعة غريبة من نوعها تمثَّلت في عقد نكاح مساء اليوم الاثنين طرفاه زوجان افترقا منذ 17 عاماً.

وقال القحطاني: “إنَّ الزوج طلَّق زوجته في عام 1421هـ طلقة واحدة بعد تعرُّضهما لـ”سحر تفريق”، وذلك بعد عام واحد من مولد ابنهما”.

وأضاف القحطاني: “أن الزوج لم يتزوج طوال هذه السنين، حيث استمرَّت المحاولات لفكِّ السحر وإعادة الزوجين، وتَمَكَّن ذوو الزوجة قبل فترة من فك السحر، وبدأت جهود إعادة الزوجين، وبالفعل تحقَّق ذلك، وتمَّ عقد النكاح وكان الولي هذه المرَّة الابن الذي بلغ عُمره 18 عاماً ليعقد لأُمه على أبيه ويُسهم في عودة المياه لمجاريها، وجمع شتات أسرته من جديد”.