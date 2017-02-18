 اليمن.. مقتل وإصابة 30 انقلابياً في غارة على «تعز» | صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. مقتل وإصابة 30 انقلابياً في غارة على «تعز»

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اليمن.. مقتل وإصابة 30 انقلابياً في غارة على «تعز»

تواصل – واس:

أكَّد مصدر عسكري يمني في قيادة محور تعز، مقتل تسعة من قيادات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وإصابة 21 آخرين في غارة جوية لطيران التحالف العربي استهدفت اليوم، الاثنين، رتلاً من التعزيزات باتجاه جبل النار.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن من بين قتلى الميليشيا القيادي الحوثي محمد هايل سنان المعين مديراً لمديرية مقبنة من قِبَل الميليشيات فيما تكبدت الميليشيا خسائر في المُعدات.

وفي سياق متصل، أكَّد المصدر وصول الجيش الوطني في جبهة المخا إلى محطة التحلية بين “يختل” ومحطة الكهرباء، فيما قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع الميليشيا الانقلابية في جبل النار غرب محافظة تعز.

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