سامسونج تطرح تطبيقاً خاصاً لجالاكسي «تاب برو إس2»

تواصل – وكالات:

أطلقت عملاق صناعة الإلكترونيات الكورية الجنوبية، شركة سامسونج تطبيقاً خاصاً على متجر ويندوز يكشف جُزْءاً من مواصفات الجيل الثاني من سلسلة أجهزتها اللوحية العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10، “جالاكسي تاب برو إس”.

ويأتي إصدار التطبيق الجديد، الذي يحمل اسم “إعدادات بوك” Book Settings، بعد نحو عشرة أيام من تسريب موقع theleaker.com كافة مواصفات وصوراً للحاسب المرتقب.

ويتضح من خلال تطبيق Book Settings أن الجهاز “جالاكسي تاب برو إس 2” سيدعم العمل مع قلم إلكتروني، ثمَّ إنه سيدعم ميزة تسجيل الدخول باستخدام نمط خاص، وذلك على غرار الهواتف الذكية والحواسب اللوحية العاملة بنظام التشغيل أندرويد.

وتعتزم الشركة الكورية الجنوبية الإعلان عن الحاسب اللوحي “جالاكسي تاب برو إس2” خلال الحدث المقرر إقامته يوم 26 فبراير الجاري، وذلك على هامش مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال في مدينة برشلونة الإسبانية.