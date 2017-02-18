الرياض.. انتشار مكثف للفرق الميدانية بالمواقع المنخفضة والأنفاق غير المخدومة

تواصل – خالد العبدالله:

كثَّفت أمانة العاصمة الرياض، من انتشار الفرق الميدانية المجهزة بمعدات رفع وشفط المياه في المواقع المنخفضة، والأنفاق، وعدد من الطرق والشوارع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، بمشاركة جميع إدارات الأمانة والبلديات التابعة لها.

وهطلت أمطار متفاوتة على عدد من أحياء الرياض، اليوم، وشهدت سماؤها تكوُّن الكثير من السحب التي حجبت أشعة الشمس عن العاصمة معظم ساعات النهار، فيما لم تتسبب الأمطار في إعاقة الحركة المرورية، والتي شهدت انسياباً على مدار اليوم وحتى الساعات الأولى من المساء.

وشملت الأعمال الميدانية التي تولت تنفيذها الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة منطقة الرياض، والإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للحدائق والبلديات الفرعية، تزويد الفرق الميدانية بمضخات وعدد كبير من العمال والمشرفين الذين باشروا جميع مواقع التجمعات فور هطول الأمطار، مزودين بمضخات ثابتة ومتحركة يتم نقلها بواسطة سيارات مجهزة لهذه الحالات، مع التقيد باستخدام وسائل السلامة واللوحات التحذيرية.

وجدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، دعوته للجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، ومنها: عدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ تجنباً لمخاطر الصعق الكهربائي، وكذلك تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار، وعدم استعمال الجوال أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.