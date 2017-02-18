أمانة جدة: غرامة وإغلاق فوري للمحلات المستخدِمة للأكياس في حفظ المواد الغذائية

تواصل- عبدالرحمن المحمادي:

حذرت أمانة محافظة جدة جميع المحال التي تعمل على حفظ الأغذية الساخنة في أوانٍ ومواد مخالفة لاشتراطات السلامة، وتشمل المخابز اليدوية والنصف آلية التي ليس لديها ‘‘سيور‘‘ لتبريد الخبز وأفران التميز والمطاعم والفوالين، بأن مهلة تصحيح المخالفات ستنتهي بتاريخ 1/6/1438هـ.

وأكدت الأمانة، أنها ستبدأ فور انتهاء المهلة حملات تصحيحية تشمل جميع نطاقات البلديات الفرعية وسيتم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين تشمل الغرامات المالية والإغلاق الفوري.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة لحفظ أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار جدة، وتنفيذاً لتوجيه الدكتور هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة بإغلاق المحال التجارية غير الملتزمة بسلامة تعبئة وتغليف المواد الغذائية.

وكانت أمانة المحافظة، قد أصدرت تعميماً على جميع المحال التي تعمل على حفظ الأغذية الساخنة في أواني ومواد مخالفة لاشتراطات السلامة وتشمل المخابز اليدوية والنصف آلية التي ليس لديها “سيور” لتبريد الخبز وأفران التميز والمطاعم والفوالين بضرورة وقف استخدام الأكياس والأوعية البلاستيكية المستخدمة لحفظ المواد الغذائية الساخنة كالخبز والأرز والدجاج والفول واستبدالها بالأكياس الورقية أو أوعية القصدير أو الأوعية المخصصة لتعبئة الأغذية الساخنة بشرط أن تكون معتمدة ومطابقة للمواصفات القياسية لمواد التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية، والتأكيد على المخابز بعدم تعبئة الخبز بالأكياس البلاستيكية وهو ساخن.