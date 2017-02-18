«هدية الحاج» تستضيف 22 معتمراً كفيفاً من 6 دول إسلامية

تواصل – إبراهيم النوري:

استضافت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، أخيراً، بمقرها الرئيسي بشركة مكة للإنشاء والتعمير، وفداً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على رأسهم فهد بن محمد بن طالب وخالد بن محمد الناصر و(22) معتمراً من المكفوفين ومرافقيهم الذين جاءوا لأداء مناسك العمرة من ست دول إسلامية، شملت كل من (الجزائر – والمغرب- وتونس- والصومال – وجزر القمر – وموريتانيا )، وكان في استقبالهم الأستاذ عبدالرحمن السالمي مدير إدارة البرامج والخدمات وعدداً من موظفي العلاقات العامة والمركز الإعلامي بجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية.

وأوضح شادي اللهيبي مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، أنه قد تم التنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية، لاستضافة هذه الوفد وتقديم الخدمات اللازمة له، مضيفاً أن ذلك يأتي ذلك في إطار برنامج مضياف الذي يعنى بضيافة الوفود والاحتفاء بهم وتقديم الهدايا التي تجسد الصورة الحسنة لأهل هذه البلاد المباركة وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن على أعلى مستويات الجودة.

وأضاف اللهيبي، بأن الجمعية قدمت على مدار الـ 8 أعوام منذ تأسيسها، نموذجاً مبتكراً وغير مسبوق، في خدمة قاصدي بيت الله الحرام، وهي خدمة نابعة من إيمان راسخ بضرورة إكرام ضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم للأراضي المقدسة واستقبالهم بالمطارات وتقديم الخدمات اللازمة وكل وسائل التيسير لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وفي جو إيماني روحاني مبهر، وهو ما يظهر جليا، في مستوى البرامج والخدمات وإدخال التقنيات الحديثة في منظومة العمل من أجل خدمة جميع الفئات من الرجال والنساء والأطفال وتقديم الهدايا لإظهار البشر والسرور بقدومهم حتى توديعهم وهم يغادرون إلى بلدانهم بكل حفاوة وتكريم.

وفي ختام اللقاء، عبّر أعضاء الوفد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقائمين على أمر الجمعية، على حسن الضيافة والاستقبال، مشيدين بما تقدمه من خدمات جليلة وأنشطة ملموسة، في مجال خدمة ضيوف الرحمن، كما تم تقديم الهدايا لهم بجانب أخذ الصور التذكارية ضمن برنامج صورة وذكرى.