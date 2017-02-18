 «ساهر» بالرياض يمنح مخالفة لمواطن في «خليج غينيا» | صحيفة تواصل الالكترونية

«ساهر» بالرياض يمنح مخالفة لمواطن في «خليج غينيا»

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«ساهر» بالرياض يمنح مخالفة لمواطن في «خليج غينيا»

تواصل – الرياض:

تجاهل المتحدث باسم إدارة المرور، العقد طارق الربيعان، التعليق على سؤال طرحه قائد مركبة عبر موقع ‘‘تويتر‘‘ بشأن حصوله على مخالفة مرورية في ‘‘خليج غينيا‘‘.

وقال المواطن أحمد البديوي ‘‘إن نظام الرصد الآلي ‘‘ساهر‘‘ حدد موقع المخالفة المرورية في ‘‘خليج غينيا‘‘ بمنطقة الرياض، متسائلاً: “هل يوجد خليج في المملكة يسمى بخليج غينيا‘‘.

بدوره، تجنب الربيعان، الحديث في هذه النقطة، مبيناً أن الكاميرات الصغيرة الموضوعة فوق كثير من إشارات المرور في المملكة غير معنية برصد مخالفات عدم ربط الحزام أو التحدث بالهاتف أثناء القيادة، بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وأوضح متحدث المرور، أن الكاميرات الصغيرة ليست تابعة لكاميرات الرصد الآلي وتعمل على قياس الكثافة المرورية، نافياً في الوقت ذاته كل ما يتردد بشأن تسجيلها المخالفات المرورية.

ولفت الربيعان، إلى أنه لا يوجد نظام يعفي المخالفين من سداد الغرامات عند تأخر تسجيل المخالفات، مبيناً أن هذه المشكلة كانت متعلقة بتأخير التسجيل في شعب الحاسب الآلي.

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