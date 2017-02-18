جريمة بشعة.. يقتل أمه ثم ينتحر بعد مطاردة مع الشرطة

تواصل – سامر محمد:

قالت شبكة ‘‘سي بي إس‘‘ الأمريكية: ‘‘إن السلطات غربي ولاية ويسكونسن، تحقق في جريمة قتل شاب لأمه طعنا‘‘ مشيرة إلى أن هذا الشاب قام بعد ذلك بحرق شقته ودخل في مطاردة مع الشرطة امتدت إلى ثلاث مقاطعات أطلق خلالها الرصاص عليهم.

وأضافت الشبكة، أن الأحداث بدأت باتصال للشرطة السبت الماضي، بشأن نشوب نزاع داخل إحدى الأسر، وعندما وصلت وجدت أفراد أسرة القاتل البالغ من العمر 28 عاما مختبئة في جراج.

وذكر أفراد الأسرة، أن القاتل طعن أمه وضرب أحد إخوته بعصا، ووجدت الشرطة الأم البالغة من العمر 49 عاما داخل المنزل وبها عدة طعنات وتوفيت بعد ذلك بوقت قصير.

وتحدثت الشبكة، عن أنه وبعد مطاردة للقاتل امتدت 50 ميلا، عقب إبلاغ جيرانه عن إحراقه لشقته وحيازته سلاح ناري، أطلق عدد من الرصاصات باتجاه الشرطة ثم قتل نفسه في ولاية مينيسوتا.