أكثر من 6 آلاف مراجع لطوارئ مستشفيات الشرقية جراء الأمطار

تواصل – الشرقية:

استقبلت 8 مستشفيات حكومية تابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية خلال إجازة نهاية الأسبوع الماضي والتي تزامنت مع هطول غزير للأمطار، أعداداً متزايدة من المراجعين لأقسام الطوارئ، حيث بلغت 6655 مراجعاً لأقسام الطوارئ.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مطلق الجلعود، أن مدير الشؤون الصحية بالشرقية وجَّه مديري المستشفيات والجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير والتجهيزات لخدمة المراجعين في كافة أقسام المستشفيات.

وأضاف الجلعود، أن مجمع الدمام الطبي استقبل 2573 مراجعاً من بينهم 120 حالة إصابة، و116 حالة تنويم، واستقبل مستشفى القطيف المركزي 1443 مراجعاً للطوارئ من بينهم 425 حالة طارئة، كما استقبل مستشفى الخفجي العام 1242 مراجعاً من بينهم 186 حالة طارئة، و5 مصابين في حوادث مرورية وحالتهم مستقرة، فيما استقبل مستشفى بقيق العام 600 مراجع خلال اليومين الماضيين من بينهم 16 مصاباً في حوادث مرورية.