ارتفاع ملكية الأجانب في 55 شركة بقيمة 51.3 مليون ريال

تواصل – الرياض:

كشفت بيانات ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية جلسة اليوم الأحد، عن ارتفاع ملكيتهم في 55 شركة مدرجة في سوق الأسهم في المملكة “تداول”، عن طريق شراء 2 مليون سهم بقيمة 51.3 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 50 شركة أخرى، وتم بيع 1.3 مليون سهم بقيمة 65.7 مليون ريال، ليسجلوا صافي بيع 14.4 مليون ريال.

ووفقاً لملكية جميع المستثمرين الأجانب فقد تصدر صندوق الجزيرة ريت الشركات من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية جلسة الأحد وزادت ملكيتهم 0.47%، لتصبح 0.94% بعد أن كانت 0.47% في الجلسة السابقة عن طريق شراء 55.5 ألف وحدة، بقيمة 737.6 ألف ريال (بحسب سعر الإغلاق).

وتصدَّرت شركة البابطين الشركات من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.12% لتصبح 2.47%، بعد أن كانت 2.59% في الجلسة السابقة عن طريق بيع 26 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال (بحسب سعر الإغلاق).

يُشار إلى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” واصل الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، وأنهى أولى تداولات الأسبوع على مكاسب طفيفة 9 نقاط، ليقلص مكاسبه الصباحية والتي وصل حينها إلى النقطة 7175، ليغلق عند 7140.2 نقطة.