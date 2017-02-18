إصابة 10 طالبات إثر انقلاب حافلة بـ«جازان»

تواصل – جازان:

أصيبت 10 طالبات جامعيات، صباح اليوم الأحد، إثر انقلاب حافلة النقل التي كانت تقلهن على طريق العيدابي – صبيا، فيما تراوحت إصاباتهن بين طفيفة ومتوسطة وخطيرة، ولم يسفر الحادث عن وفيات – بفضل الله-.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، تلقت بلاغا عن حادث انقلاب، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع وعند وصول الفرق تبين وجود 3 حالات إصابة إحداها حرجة وحالتين إصابتهما متوسطة، مشيرا إلى أنه جرى تقديم الخدمة الإسعافية ونقلهم إلى مستشفى العيدابي لتلقي العلاج، وفقا لـ”الرياض”.

وذكر شهود عيان، أن مواطنين قاموا بنقل بقية الحالات إلى المستشفى قبل وصول الفرق، وأن إجمالي المصابات بلغ عددهن 10 منهن 7 إصابات طفيفة.