وزير الشؤون البلدية: أضرار الأمطار بـ«الشرقية» في أضيق الحدود (فيديو)

تواصل – الدمام:

أكّد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، أن الأضرار المادية والبشرية جراء الأمطار التي شهدتها مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية كانت في أضيق الحدود، مُعلناً عن خُطط قصيرة الأجل للعام الجاري للاستفادة من التجربة ووضع معالجات عاجلة للحالات الحرجة في مختلف مُدن المملكة، إضافةً إلى خُطط متوسطة المدى لـ 4 سنوات قادمة، وأخرى مستقبلية.

وقال آل الشيخ لقناة “الإخبارية”: إنه في خلال يومين تمّ التعامل مع الحالة، وفتحت الشوارع والأنفاق، وجفّت الشوارع في الدمام، مُضيفاً: “ما اُنجز خلال 4 ايام 16 مليون متر مكعب وهي كمية هائلة بمعدّل يومي 4 إلى 5 مليون متر مكعب، ورُغم ذلك نشعر أننا مُقصرين ويجب علينا العمل أكثر وأكثر”.