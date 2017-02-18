«الصندوق العقاري» يستعد لشراء محافظ إقراض المصارف لتوفير السيولة

تواصل – الرياض:

كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف، اليوم الأحد، أن الصندوق يستعد لشراء محافظ الإقراض من المصارف، وذلك بداية من الربع الثالث من العام الميلادي الجاري.

وقال اليوسف: ‘‘إن الانتهاء من هذا الملف يتراوح بين 6 إلى 7 أشهر، حيث يعمل الصندوق حاليا على تحديد قيمة المحافظ المالية التي يرغب في شرائها‘‘ مبيناً أن الهدف من شراء محافظ، توفير أكبر قدر من السيولة المالية‘‘ بحسب ‘‘الاقتصادية‘‘.

وذكرت مصادر، أن شراء محافظ الإقراض من المصارف، يعد جزء من إعادة الهيكلة وتحويل أعمال الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، وذلك من خلال تسلم القروض المقرر تقديمها للمواطنين من المصارف بنسب فائدة أقل.

وبينت، أن هذا المقترح يهدف إلى اعتماد موارد ذاتية للصندوق وإتاحة التمويل لطالبي السكن دون اللجوء إلى جهات أخرى، بحيث يتم الوصول إلى ميزانية مستقلة ذات ديمومة.

وذكرت، أن صندوق التنمية العقاري يعمل بوتيرة متسارعة لإعادة هيكلة أعماله، وذلك ضمن خطة التحول إلى مؤسسة تمويلية، الذي يفترض الانتهاء منها في 2018م وفقا لقرار مجلس الوزراء، حيث يتوقع إنهاء الهيكلة قبل المدة المحددة بطلب من وزير الإسكان، موضحة أن قيمة محافظ الإقراض العقارية للصندوق أعلى من المصارف بقيمة 153 مليار ريال، بينما المصارف التجارية 108 مليارات ريال.