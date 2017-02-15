 في المستقبل.. هاتف آيفون سيحذرك من تضرر الشاشة | صحيفة تواصل الالكترونية

في المستقبل.. هاتف آيفون سيحذرك من تضرر الشاشة

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في المستقبل.. هاتف آيفون سيحذرك من تضرر الشاشة

تواصل ـ وكالات:

توصلت شركة ‘‘آبل‘‘ الأمريكية الشهيرة إلى براءة اختراع جديدة، توفر إمكانية الكشف عن الأضرار التي قد تصيب شاشة هاتف آيفون في المستقبل قبل حدوثها، بحسب ما نقل موقع ‘‘ما شابل‘‘ الإلكتروني.

وتتعلق براءة الاختراع بالأساليب الممكنة للكشف عن الشقوق التي تتشكل تحت سطح الشاشة، وتحديد أماكن العطب والشقوق أثناء تشكلها، وتحذير المستخدمين من نقطة اللاعودة لمنع حدوث أي تلف بالغ بالشاشة.

وتعمل التقنية بوجود أنظمة استشعار تعمل باللمس كجزء من الشاشة، وتلتقط هذه الحساسات التناقضات التي قد تؤدي إلى ضرر بالشاشة، ثم ترسل تنبيها للمستخدم كي يعمل على إصلاحه قبل حدوث ضرر أكبر.

 

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