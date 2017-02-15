 العراق.. حزب «إياد علاوي» يحذر من تمدد إيران في الخليج العربي | صحيفة تواصل الالكترونية

العراق.. حزب «إياد علاوي» يحذر من تمدد إيران في الخليج العربي

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العراق.. حزب «إياد علاوي» يحذر من تمدد إيران في الخليج العربي

تواصل ـ وكالات:

اتهم حزب الوفاق الوطني العراقي الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، إيران بالزحف بوتيرة متسارعة للسيطرة على حقوق العراق البحرية في الخليج العربي، مشيراً إلى أن الصمت على ممارسات إيران سيؤدي إلى فقدان العراق للمنفذ الرئيسي إلى المياه الدولية.

وقال الحزب في بيانه الصحفي: ‘‘للأسف أصبحت حقوق العراق اليوم في خطر بعد تصعيد إيران حملتها السياسية المطالبة بمزيد من المكاسب، سواء لجهة الجانب النهري من شط العرب وهو مهم بسبب المتغيرات في خط التالوك (خط مجرى العمق)، أو في الجانب البحري الذي يبدأ من رأس البيشة نزولا إلى البحر، وهو الأهم ويسمى الفوهة أو السد الخارجي، حيث تواصل إيران زحفها بوتيرة متسارعة على حقوق العراق البحرية السيادية في الخليج العربي وفي المياه الدولية”، وفقاً لـ‘‘عربي21‘‘.

وأشار البيان، أيضاً إلى أن إيران تطالب أصلا بخور وميناء العمية، وقال “إن استمرار الصمت عن الممارسات الإيرانية، سيؤدي إلى فقدان العراق للمنفذ الرئيسي إلى المياه الدولية وأعالي البحار ما يهدد الوضع الاقتصادي والتجاري والأمني للعراق، ويضع الدول المتشاطئة على الخليج العربي برمتها على حافة صراعات جديدة وتكرار سيناريوهات النزاعات والحروب السابقة‘‘.

ونوّه حزب علاوي، إلى أن ما أسماه سياسة محاصرة العراق وخنقه والتعدي على حقوق شعبه ووحدة إقليمه تمثل عملاً مؤذياً للعراق والمنطقة يستدعي تحركاً سريعاً من الحكومة ومجلس النواب للحفاظ على سيادة البلد ومصالح شعبه عبر التفاهمات المباشرة مع إيران.

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