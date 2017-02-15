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«الإيكونوميست»: جرائم القتل حصدت 280 ألفاً بأمريكا خلال 35 عاماً

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«الإيكونوميست»: جرائم القتل حصدت 280 ألفاً بأمريكا خلال 35 عاماً

تواصل – ترجمة:

قالت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية: إن جرائم القتل حصدت 280 ألف شخص في أمريكا من 1980 إلى 2015م، مُشيرة إلى قيامها بإجراء بحث عن جرائم القتل في 50 مدينة أمريكية العام الماضي، واتضح أن استخدام السلاح في جرائم القتل ارتفع من 65% إلى 80%.

وذكرت أنه على سبيل المثال، فإن استخدام السلاح الناري مسؤول عن 60% من جرائم القتل في نيويورك، وعن 85% في شيكاجو بين 2010 إلى 2015م، وعلى الرغم من قيامهما بإحداث تقدم في تقليص حوادث القتل غير المرتبطة باستخدام سلاح ناري، إلا أنَّ معدلات القتل باستخدام السلاح الناري في شيكاجو 5 أضعاف المعدلات في نيويورك.

وتحدثت المجلة عن أن معدل جرائم القتل في أنحاء أمريكا في تصاعد بوتيرة هي الأسرع منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، موضحة أن أمريكا أصبحت أكثر دموية خلال العامين الماضيين.

وأضافت: أن مؤشر جرائم القتل في أنحاء الولايات المتحدة قفز بنحو 11% في 2015م، وذلك بعد ربع قرن من تراجع معدلات القتل، كما أن تصاعد عنف العصابات في شيكاجو العام الماضي؛ رفع أعداد القتلى هناك من 485 في 2015 إلى 764 في 2016م.

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