 هل تُعاني من «سيلان اللُّعاب» أثناء النوم؟.. إليك الأسباب والعلاج | صحيفة تواصل الالكترونية

هل تُعاني من «سيلان اللُّعاب» أثناء النوم؟.. إليك الأسباب والعلاج

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هل تُعاني من «سيلان اللُّعاب» أثناء النوم؟.. إليك الأسباب والعلاج

 

تواصل – وكالات:

يُعاني البعض من مشكلة سيلان اللُّعاب أثناء النوم، وقد يكون ذلك بصورة طبيعية، إلا أن زيادة إفرازات اللُّعاب أثناء النوم باستمرار وبكثرة، يؤشر لوجد أعراض تتطلب استشارة الطبيب، خاصَّة في حالة استمرار تلك المشكلة.

ففي بعض الأحيان يجد المرء لعاباً على الوسادة أثناء الاستيقاظ من النوم، وتكرار ذلك يؤشر لوجود أعراض تتطلب علاجاً، وفيما يلي بعض أسباب “سيلان اللُّعاب” وطرق العلاج:

أسباب المرض:

أولاً: النوم على أحد الجانبين باستمرار يدفع السائل للسيلان على الوسادة، على عكس الاتجاه وهو النزول للداخل.

ثانياً: التهاب اللوزتين حيث ينتج عن هذا الالتهاب “سيلان اللُّعاب” أسفل الحَلْق.

ثالثاً: الحموضة وارتجاع المريء، حيث إنها تؤدي إلى إنتاج حمض المعدة للمريء؛ مما يؤدي إلى “سيلان اللُّعاب”.

رابعاً: تناول بعض الأدوية التي لها آثار جانبية تسبِّب “سيلان اللُّعاب”.

خامساً: التهاب الجيوب الأنفية، ومشكلات الأسنان.

طرق العلاج:

ـ لا بد من استشارة الطبيب إذا كان “سيلان اللُّعاب” نتيجة مشكلة صحية يُعاني منها المريض، مثل الأمراض السابقة؛ إذ لا بد من اتباع بعض التعليمات الهامَّة التي تساعد على العلاج من “سيلان اللُّعاب”.

– هناك بعض النصائح قد تُوقف سيلان اللُّعاب، مثل: النوم على الظَّهْر، سند الرأس، التنفس من الأنف وليس الفم، مضغ الطعام جيداً، إنقاص الوزن إذا كان زائداً”.

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