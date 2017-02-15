«أسوشيتد برس»: أمريكا قتلت مناهضين للحوثيين في اليمن نتيجة خطأ استخباري

تواصل – ترجمة:

ذكرت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” أن الشخصية الأبرز التي قُتلت في العملية التي شنتها القوات الخاصة الأمريكية في اليمن الشهر الماضي، هي لزعيم قبلي متحالف مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومن الذين يقاتلون المتمردين الحوثيين.

وأشارت الوكالة إلى أن علاقة الزعيم القبلي الشيخ “عبدالرؤوف الذهب” بالحكومة اليمنية يثير مزيداً من التساؤلات حول التخطيط لتلك العملية الأمريكية التي تحوَّلت إلى قتال عنيف وضحايا من الجانبين.

وتحدثت عن أن أمريكيّاً واحداً قُتل وأُصيب 6 آخرون، فضلاً عن تدمير طائرة عسكرية في العملية التي تمت بعد أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وأكَّد ناجون وشهود عيان للوكالة على أن ما لا يقل عن 25 يمنياً قُتلوا بينهم 10 أطفال، و9 نساء، وعلى الرغم من مقتل ما لا يقل عن 6 من تنظيم “القاعدة” في الهجوم، إلا أن بعض شهود العيان أكَّدوا أنهم وصلوا للمكان بعد اندلاع المعركة، وليس من بينهم أي قيادة في التنظيم، ومن بين الضحايا شيخ مسنّ جاء إلى “الذهب” في محاولة للبحث عن وساطة لإطلاق سراح أحد زملائه المختطف على يد “القاعدة”.

وكشفت الوكالة بذلك عن كذب القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط التي ادَّعت مقتل 14 من مسلحي القاعدة ومن بينهم “الذهب” وشقيقه “سلطان”، واصفة إياهم بكبار المخططين للعمليات وخبراء الأسلحة، إلا أن اليمنيين في القرية التي شهدت العملية وصفوها بالفشل الاستخباري.

وذكرت الوكالة أن “الذهب” قبل العملية الأمريكية كان في محافظة مأرب لاجتماع استمر 5 أيام، شمل لقاءً مع رئيس هيئة أركان الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية حيث يقود 800 مقاتل قبلي، وحصل على 15 مليون ريال يمني من الحكومة؛ لدفع رواتب رجاله في القتال ضد الحوثيين، وتم توزيع المال بالفعل على المقاتلين قبل ليلة واحدة من الهجوم الأمريكي.