 الخارجية الباكستانية توضح سبب ترحيل 39 ألف عامل من المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

الخارجية الباكستانية توضح سبب ترحيل 39 ألف عامل من المملكة

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الخارجية الباكستانية توضح سبب ترحيل 39 ألف عامل من المملكة

تواصل – ترجمة:

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، “نفيس زكريا”، تغطية بعض وسائل الإعلام لترحيل 39 ألف باكستاني من المملكة، داعياً إياها لوضع الأمور في نصابها الصحيح لرسم صورة صحيحة في النهاية.

وقال زكريا: إنَّ معظم الباكستانيين في سجون المملكة منتهكو قوانين السعودية، وأن بينهم هاربين من كفلائهم، مؤكداً أن سلطات المملكة تُساعد بشكل كبير جداً، وهي صريحة في معالجة مخاوف الباكستانيين المتأثرين بتأخر دفع رواتبهم؛ جراء صعوبات تُواجهها شركاتهم الخاصة، كما أكَّد وجود تعاون بين “إسلام أباد” و”الرياض” بشأن اتهام باكستانيين بالمشاركة، أو لديهم صِلَات بجرائم إرهابية، بحسب الموقع الإلكتروني لتلفزيون “سماء” الباكستاني.

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