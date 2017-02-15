 «آيفون 8» يقتحم الأسواق ببطارية ثنائية الطبقات | صحيفة تواصل الالكترونية

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«آيفون 8» يقتحم الأسواق ببطارية ثنائية الطبقات

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«آيفون 8» يقتحم الأسواق ببطارية ثنائية الطبقات

تواصل – وكالات:

توقَّع موقع “9to5mac” المَعْنِيّ بالأخبار التقنية، أن تطرح “آبل” خلال الربع الثالث من العام الجاري، هاتفها آيفون8، الجديد المزوَّد ببطارية ثنائية الطبقات، بسعة تُضاهي البطارية الموجودة في هواتف آيفون7 بلس”.

وألمح خبراء في الموقع إلى أن “الهاتف الجديد قد يحمل الاسم التجاري “آيفون إيكس”، ويحل محل هواتف “آيفون7″، و”آيفون7 بلس”، وسيكون الأغلى والأكثر تطوَّراً قياساً بباقي هواتفها التي طرحتها حتى الآن.

وتطرَّق خبراء الموقع إلى مواصفات أخرى لهاتف “آيفون8″، تمثَّلت في أنه مُزوَّد بشاشة مقاس 5.5 بوصة، بدقة OLED، تُغطي كامل الواجهة الأمامية للجهاز تقريباً، وبطارية ذات سعة كبيرة نسبياً موضوعة بالجهاز بفضل التصميم الداخلي المُميَّز.

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