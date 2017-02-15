بالفيديو والصور.. الأمطار تُغلق عِدَّة أنفاق بـ«الدمام» وتتسبَّب في غرق السيارات

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أدَّت غزارة الأمطار التي هطلت، اليوم، على المنطقة الشرقية، إلى غرق عدة أنفاق بمدينة الدمام، وتعطُّل الحركة المرورية؛ جراء تكدس المياه في الأنفاق.

من جانبها، أغلقت أمانة المنطقة الشرقية احترازيّاً ثلاثة أنفاق في مدينة الدمام، بالتعاون مع إدارة المرور، والدفاع المدني؛ نظراً لغزارة هطول الأمطار التي تشهدها المنطقة.

وأوضح المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة بالتعاون مع إدارة المرور، والدفاع المدني، أغلقت 3 أنفاق في حاضرة الدمام، حيث أغلقت نفق طريق الملك فهد تقاطع الأمير محمد بن فهد، ونفق طريق الملك فهد تقاطع الخليفة عثمان بن عفان، ونفق طريق الملك فهد تقاطع الأمير نايف، مشيراً إلى أن الإغلاق تم احترازيّاً لسلامة قائدي السيارات سالكي الطريق، وسيتم فتح الأنفاق حال استقرت حالة الطقس. كما تسبَّبت الأمطار الغزيرة في إطلاق صَفَّارات الإنذار في حاضرة الدمام؛ نظراً لاستمرار تقلبات الأحوال الجوية.