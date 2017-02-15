«الجبير» يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي الأوضاع في سوريا واليمن

تواصل – الرياض:

التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في مدينة بون بألمانيا.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأوضاع في سوريا واليمن.

كما شارك الجبير، اليوم الخميس، في اجتماع اللجنة الرباعية بشأن اليمن بحضور الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبدالله والمبعوث الأممي إلى ‏اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتم خلال الاجتماع الذي عُقدَ في مدينة بون بألمانيا مناقشة المستجدات على الساحة اليمنية.