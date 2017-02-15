 «نتنياهو» يطلب من «ترامب» الاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان | صحيفة تواصل الالكترونية

«نتنياهو» يطلب من «ترامب» الاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان

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«نتنياهو» يطلب من «ترامب» الاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان

تواصل- وكالات:

قال رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام الصهيونية والأجنبية، ‘‘إنه طرح قضية الجولان عقب الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مؤخرا، مطالبا بالاعتراف بسيادة الكيان عل هضبة الجولان.

وكان الكيان الصهيوني، قدم هذا الطلب نفسه إلى إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015، فيما قال دبلوماسيون في ذلك الحين، إنه قوبل بالرفض.

ووفقا لـ‘‘هافنجتون بوست‘‘، إذا لبَّت الولايات المتحدة طلب إسرائيل، فإن هذا على الأرجح سيُغضب بشار الأسد، الذي تدعمه روسيا وإيران في حربه ضد والثوار.

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