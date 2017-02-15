ارتفاع عدد الجماعات المُعادية للمسلمين بأمريكا إلى 101 خلال العام الماضي

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كشف تقرير حديث صادر عن مركز “SPLC” القانوني في الولايات المتحدة، عن ارتفاع عدد مجموعات الكراهية المعادية للمسلمين في أنحاء أمريكا، والتي ارتفعت نحو 3 أضعاف خلال 2016 بمعدّل غير مسبوق.

وذكر المركز القانوني والحقوقي في إحصائية نتائج السنوي المنشورة أمس الأربعاء، بشأن جماعات التطرّف والكراهية بأمريكا أن عدد تلك الجماعات ارتفع للعام الثاني توالياً من 34 في 2015م إلى 101 في 2016م.

وقال التقرير: إنّ تلك الزيادة المستمرة في جماعات الكراهية ساهم فيها بشكل مباشر الخطاب المناهض للمسلمين الذي تزامن مع الحملة الرئاسية وانتخاب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

ونقل تليفزيون wtkr الأمريكي عن “مارك بوتوك” عن الباحث في المركز الحقوقي والقائم على كتابة التقرير، أن “ترامب” أطلق العنان للكراهية من قبل اليمينيين في الولايات المتحدة بشكل من الصعب تذكر حدوثه من قبل، كما أن الجرائم التي تستهدف المجتمعات المسلمة في أمريكا شهدت زيادة وليس فقط زيادة جماعات الكراهية.