 مقتل صحفيين خلال بث مباشر على «فيسبوك» | صحيفة تواصل الالكترونية

مقتل صحفيين خلال بث مباشر على «فيسبوك»

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مقتل صحفيين خلال بث مباشر على «فيسبوك»

تواصل – وكالات:

قُتل صحفيان في جمهورية الدومينيكان، الخميس الماضي؛ جراء إطلاق النار عليهما من رجل مسلح، داخل استوديو الإذاعة التي كانا يعملان بها أثناء تقديم برنامجهما الإذاعي المنقول على فيسبوك عبر البث المباشر.

وحصل الهجوم المسلح على الصحفيين: لويس مانويل ميدينا، وليو مارتينيز، داخل استوديو الإذاعة في مركز للتسوق، في مدينة سان بيدرو، جنوبي الدومينيكان، وفق ما نقلت صحيفة ‘‘ديلي ميل‘‘ البريطانية.

وسُمِعَ صوت إطلاق الرصاص بشكل واضح على أثير الإذاعة، فيما كانت سيدة في الإذاعة تصيح أمام المقدم: “إنه إطلاق نار”، قبل أن ينقطع البث.

وأُصيب عامل آخر في محطة ‘‘103.5 إف إم‘‘ الإذاعية، في الهجوم، وجرى نقله على وجه السرعة، إلى المستشفى حيث أُجريت له عملية جراحية، من جهتها اعتقلت الشرطة 3 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بإطلاق النار، لكنها لم تتوصل بعدُ إلى الجاني.

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