«التجارة» تعدل اللائحة التنفيذية للغرف التجارية والصناعية بعد 37 عاما من إصدارها

تواصل – سعود الخالد: أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، بعد 37 عاما على إصدارها، وذلك في إطار خطط الوزارة للتطوير ومراجعة الأنظمة واللوائح لتحسين بيئة العمل التجارية.

1-الوزير يفوض مجلس الغرف بصلاحيات النظر في إنشاء الغرف الجديدة وحل الخلافات وإعداد لوائح أعمال اللجان ومجالس الأعمال.

2- اشترطت اللائحة في رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف ونائبيه شهادة جامعية، وإجادة اللغة الانجليزية، وأن يكون رئيساً لغرفة أو نائباً للرئيس أوسبق له ذلك.

3- أقرت اللائحة آلية لحساب الأصوات في قرارات مجلس الغرف وفق عدد مشتركيها، فالغرفة ذات 5 آلاف مشترك لها صوت واحد والغرفة 5001 إلى 15 ألف لها صوتين، والغرفة من 15.001 إلى 50 ألف لها 4 أصوات، والغرفة أكثر من 50 ألف مشترك لها 8 أصوات.

4-إقرار استخدام التصويت الإلكتروني في انتخابات مجالس إدارات الغرف ومنح المرشحين حقوق تنظيم الحملات الانتخابية وفق الضوابط الموضحة.

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