جازان.. فريق جراحي ينقذ مريضاً عقب تمزق الحجاب الحاجز

تواصل – بدر العبدالرحمن:

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان -بفضل الله- من إنقاذ حياة مريض عقب تعرضه لحادث سير مروري في عملية جراحية استغرقت ثلاث ساعات.

وكان المريض قد تعرض إلى إصابة شديدة في منطقة الصدر تسببت في تمزق الحجاب الحاجز بطول ٢٠ سنتيمتراً.

وتدخل أطباء قسم جراحة الصدر، وفريق آخر من استشاريي الجراحة العامة، حيث أجريت عملية جراحية للمريض وتم ترميم التمزق وإصلاحه، وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح، حيث استقرت حالة المريض وهو يخضع الآن لخطة علاجية من قبل الأطباء المعالجين.

من جانب آخر، بلغ عدد الساعات التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ٤٠٦ ساعات تعليم طبي مستمر خلال الربع الأول من العام الحالي بإدارة التدريب والابتعاث بصحة جازان.

واستفاد من هذه الساعات التدريبية عدد ٥٢٨٦ متدرباً من الممارسين الصحيين في جميع التخصصات الطبية والفنية بصحة جازان.