مسؤولة أمريكية: فرض القيود على الهجرة يُبطئ معدل النمو الاقتصادي

تواصل – وكالات:

قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الامريكي (البنك المركزي) الديموقراطية جانيت يلين، ‘‘إن فرض القيود على الهجرة التي ينوي فعلها الرئيس دونالد ترامب على ما يبدو، يمكن أن تبطيء النمو الاقتصادي الأمريكي.

وأكدت يلين في أول لقاء لها مع لجنة من الكونجرس، أنه مع ارتفاع نسبة كبار السكان بين السكان الأمريكيين، شكل وصول العمال المهاجرين، عاملا مهما في الحفاظ على زيادة الاقتصاد.

ورفضت، التعليق على سياسات ترامب إزاء الهجرة، لكنها قالت ‘‘لقد تراجع نمو القوة العاملة النشيطة في الولايات المتحدة، وهذا أحد الأسباب التي جعلت اقتصادنا يتقدم بوتيرة بطيئة، بسبب الحد من الهجرة التي كانت مصدرا مهما في نمو القوة العاملة‘‘.

وأضافت رئيسة البنك المركزي، أن إبطاء وتيرة الهجرة سيبطئ على الأرجح وتيرة نمو الاقتصاد، واصفة النمو الذي حققه الاقتصاد الأمريكي في السنة الماضية وبلغ 1,9% بأنه ‘‘مخيب للآمال‘‘.