إعلامي تركي: تعاون الرياض وأنقرة يكبح سياسات إيران التوسعية

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رأى الإعلامي التركي والخبير في شؤون الشرق الأوسط توران كشلاكشي، أنّ موافقة المملكة وتركيا وقطر على فكرة “المنطقة الآمنة” التي طرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من شأنها خدمة المنطقة وكبح سياسات إيران التوسعية، لافتاً إلى أنّ أنقرة أصرّت بقوة على ضم الرياض والدوحة لمحادثات السلام في الأستانة لكن نظام بشار الأسد وإيران عارضوا بشدّة حضورهما.

وذكر كشلاكشي، أن السبب الرئيسي لزيارة الرئيس التركي “أردوغان” إلى دول الخليج يتمثّل في الوصول لاتفاق بشأن خطة “المنطقة الآمنة” وكسب دعم دول خليجية أخرى بشأن المنطقة العازلة، مُشيراً إلى أنه في حال توصلت الرياض وأنقرة لاتفاق فإنه سيكون على روسيا أن تُنحي اعتراضاتها جانباً وتتوصّل لاتفاق مع المملكة وتركيا، في وقت أكّد فيه أن أردوغان حظى باستقبال حار من خادم الحرمين الملك سلمان عبد العزيز ـ حفظه الله ـ خلال زيارته للمملكة، بحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية.