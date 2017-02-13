«بلومبرج» تُشيد بجهود «ساما» في رفع السيولة واحتواء المضاربات

تواصل – الرياض:

أشادت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية، في تقرير لها أمس، بجهود مؤسسة النقد «ساما» في رفع معدل السيولة واحتواء المضاربات على الريال في السوق.

وارتفع معدل السيولة 8 % في ديسمبر الماضي مقارنةً ببداية العام، حيث أوضحت أن المؤسسة تدخّلت العام المُنصرم أكثر من مرّة ومنها في يونيو الماضي بضخ 15 مليار ريال للبنوك لدعم الإقراض على المدى القصير.

ورفعت معدل الإقراض إلى الودائع من 85 %إلى 90 %، فيما أشار التقرير إلى أن أزمة السيولة العام الماضي أدّت لارتفاع الفائدة لأعلى مستوى بين البنوك خلال 7 سنوات، واستعرض التقرير الخطوات الإيجابية، التي عزّزت الوضع في السوق ومنها إصدار سندات دولية بـ 17.5 مليار دولار والبدء في سداد مستحقات المقاولين المتأخرة بأكثر من 100 مليار ريال.