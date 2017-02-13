«العيسى لدينا فائض من المعلمين» يتصدر «تويتر».. ومغردون: المدارس خير شاهد على النقص

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى حول وجود فائض للمعلمين والمعلمات في المملكة، وأن أعداد خريجي كلية التربية، تضيف عبئاً على وزارة التعليم.

ودشنَّ مغردون، مساء اليوم، الاثنين، وسماً تحت عنوان: “العيسى لدينا فائض من المعلمين”، انتقدوا من خلاله وزير التعليم، ووصفوا حديثه بالمحطم لآمال آلاف الشباب العاطلين عن العمل بعد تخرجهم من الجامعات التربوية.

وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولاً في المملكة على موقع “تويتر”، ليحصد آلاف التغريدات على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث تنوعت التغريدات ما بين الساخرة والمنتقدة لتصريحات “العيسى”، والمطالبة بمحاسبته من الجهات العليا.

مشاركات المغردين

وقال صاحب المعرف “TahaniAlRehaily ‏@tootAlrhili” عبر الوسم: “هاذا اللي يقول ما في تعيين يا أكثر المدارس اللي فيها عجز ونقص معلمات”.

من جانبه، علق “خالد الحارثي ‏@d3212d” على حديث “العيسى” قائلاً: “شوي مصداقية وعقلانية.. فائض معلمين وأنت متخذ قرار دمج وتحويل إداريين لمعلمين لمواجهة النقص؟!”.

ووجَّه المغرد “محمد الأزدي @Asmari499” نصيحة إلى الوزير عبر الهاشتاج، بقوله: “فائض في مبنى الوزارة أما المدارس فعجز، يا معالي الوزير الأبناء ثروة الوطن فلا تبخل عليهم بما يجب لهم”.

بدوره، قال “أحمد واحد @a7ma_212”: “أنا معلم رياضيات الوحيد بمدرسة فيها 240 طالباً، أدرس لجميع الطلاب تقريباً، ويوجد نقص لمعلمين بجميع التخصصات”.

ورأى المغرد “خالد عبدالعزيز @KHALED_Z_KSA_24” أن تصريحات الوزير متناقضة؛ نظراً لتكدس المدارس الأهلية بالمعلمين الأجانب بقوله: “كلام متناقض، المدارس الأهلية أكثر من النصف معلمون أجانب، أجبر القطاع الخاص على التعاقد مع معلمين سعوديين برواتب مغرية”.

وقالت صاحبة المعرف: “بقايا أم @232Meshoo”: “أكيد بيصير فائض؛ لأن التعليم مثل البيت الشعبي تغيرون الديكورات وتتركون الأساسيات!”.

وشارك المغرد “خالد الشريف ‏@Loody0012” في الوسم قائلاً: “ننتظر خبر يفرحنا ويرفع طموحنا، إلا يجينا العيسى يحطمنا ويصدمنا بهذا الخبر”.

تصريحات العيسى

وكان وزير التعليم أحمد العيسى قد صرح خلال مشاركته في ملتقى عمداء كليات التربية السابع بقوله: “إنكم تعرفون أن هناك أعداداً كبيرة تتخرج في كلية التربية، وهذه الأعداد تضيف عبئاً على وزارة التعليم؛ لإيجاد فرص وظيفية لهم”.

وأضاف وزير التعليم: “تعرفون أن النظام التعليمي يوجد به فائض في المعلمين والمعلمات، ولا يوجد نقص حتى نضخَّ هذه الأعداد المتزايدة من المعلمين والمعلمات، ومن برامج الدبلوم التربوي، أو من برامج كليات التربية؛ وبالتالي نحتاج إلى ترشيد للأعداد المقبولة في كليات التربية”.