العمل: عدد المسجلين في «حساب المواطن» تجاوز 9.5 مليون مستفيد

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد المسجلين في حساب المواطن تجاوز 9.5 مليون مواطن.

وأظهرت إحصائية جديدة للوازرة: أن عدد المسجلين باسم رب أسرة من المواطنين بلغ 1.442.249 مستفيداً، يتبعهم 5.198.204 مستفيدين بإجمالي عدد 6.640.453، فيما بلغ عدد المقدمين من حاملي بطاقة التنقل ‘‘رب أسرة‘‘ 774 مستفيداً، يتبعهم 3.328 بإجمالي 4.102، بينما بلغ عدد المستقلين المتقدمين 932 فرداً، بحسب ‘‘الإخبارية‘‘.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المواطنات المتقدمات المتزوجات من غير سعودي بلغ 6723 مستفيدة، يتبعهن 14.224 بإجمالي 20.947 متقدماً، وبلغ عدد المواطنين مستقلي السكن 499.086 مستفيداً، بينما بلغ عدد المتقدمين من الضمان الاجتماعي رب الأسرة 386.360 مستفيداً، يتبعهم 1.547.513 بإجْمَالي 1.933.873، بينما بلغ عدد الأفراد المستقلين 466.844.

وأضافت: أنه بلغ مجموع المتقدمين منذ بدء تدشين الموقع الإلكتروني لـ‘‘حساب المواطن‘‘ 2.802.968 مستفيداً، يتبعهم 6.763.269 بإجمالي 9.566.237 مستفيداً.