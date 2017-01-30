 «التعليم» تُقر معاملة منسوبيها المتوفين على رأس العمل «شهداء واجب» | صحيفة تواصل الالكترونية

«التعليم» تُقر معاملة منسوبيها المتوفين على رأس العمل «شهداء واجب»

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«التعليم» تُقر معاملة منسوبيها المتوفين على رأس العمل «شهداء واجب»

تواصل – الرياض:

أقرَّت وزارة التعليم التعامل مع حالات المعلمين والمعلمات الذين وافتهم المنية أثناء تأدية وظائفهم معاملة شهداء الواجب، واعتبار أن أبناءهم من الطلبة والطالبات الذين تنطبق عليهم شروط الرعاية بمكتب “وفاء” لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب.

وحدَّدت الوزارة طلاب وطالبات التعليم العام في جميع المراحل، ومنسوبي التعليم، الذين يشغلون إحدى الوظائف العامة في الوزارة الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، بحسب “مكة”.

وبيَّنت أن فئات الطلاب المشمولة برعاية “وفاء” هم: أبناء شهداء الواجب، ورجال الأمن بجميع القطاعات العسكرية الذين استشهدوا أثناء تأديتهم لواجبهم في حفظ أمن البلاد، وأبناء منسوبي التعليم المتوفين أثناء تأدية العمل الرسمي، وأبناء منسوبي التعليم المتوفين على رأس العمل، ولم يصدر لهم قرار تقاعد أو فصل أو استقالة.

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