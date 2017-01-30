 استمرار القبول في وحدات المظليين والقوات الخاصة إلكترونياً | صحيفة تواصل الالكترونية

استمرار القبول في وحدات المظليين والقوات الخاصة إلكترونياً

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استمرار القبول في وحدات المظليين والقوات الخاصة إلكترونياً

تواصل – الرياض:

أعلنت اللجنة المركزية لقبول الطلبة بقيادة القوات البرية الملكية السعودية، فتح القبول الإلكتروني في وحدات المظليين والقوات الخاصة بصفة مستمرة على الرابط: “http://lfca.rslf.gov.sa“، أو عن طريق مكاتب التجنيد مباشرة.

ويشترط أن يكون المتقدم من حملة الشهادات الجامعية، أو الكليات المتوسطة، أو الكليات الصحية، أو كلية الاتصالات، أو الثانوية العامة، وأن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ولا يقل عمره عن 18 عاماً، ولا يزيد على 26 لحملة الثانوية العامة، ولا يزيد العمر على 30 عاماً لحملة الشهادات الجامعية أو الكليات، ولا يقل طوله عن 165سم، وأن يكون من ذوي اللياقة البدنية العالية.

ويتم تعيينهم برتب – كل حسب مؤهله العلمي – بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى، وعلى المتقدم أن يصطحب الشهادة الدراسية الأساس، ومشهد حسن السيرة والسلوك، و8 صور شخصية مقاس 6 × 8 مكشوفة الرأس، وبطاقة الهوية الوطنية، ويمكن الاستفسار على الرقم: 0144230001 تحويلة 95832، أو زيارة البوابة الإلكترونية للقوات البرية: www.rslf.gov.sa.

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