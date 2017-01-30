 تحديث آبل الجديد «iOS 10.3» يُعطل أشهر وأقدم التطبيقات | صحيفة تواصل الالكترونية

تحديث آبل الجديد «iOS 10.3» يُعطل أشهر وأقدم التطبيقات

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تحديث آبل الجديد «iOS 10.3» يُعطل أشهر وأقدم التطبيقات

تواصل – وكالات:

حذَّرت آبل من أن تحديثها الاختياري الجديد “iOS 10.3 بيتا”، سيتسبب في تعطل بعض أقدم وأفضل البرامج المتاحة على هواتفها الذكية.

ومن المنتظر أن تكون تطبيقات وألعاب المطورين المستقلين مثل: “Ocarina”، و”Great Lightsaber”، هي الأكثر تضرراً من هذه الخطوة، كما يتوقع أن تتأثر عشرات آلاف التطبيقات بسبب التحديث الجديد، فقد يعني زيادة قوة المعالجات إلى 64 “بت”؛ أن على المبرمجين تحديث التطبيقات القديمة لتكون متوافقة مع التحديث الجديد لنظام التشغيل iOS.

وستصدر النسخة النهائية من “iOS 10.3” بيتا للمستخدمين، في مارس، أو أبريل 2017، ويبدو أن آبل تريد إجبار مهندسي البرمجيات، الذين لم يقوموا بتحديث الترميز الخاص بهم على تحديث ذلك الترميز. ووُضعت أساسات نظام 64 “بت”، بالتزامن مع إطلاق هاتف “آيفون 5 إس”، في سبتمبر 2013، ومنذ فبراير 2015، أصبح المطورون قادرين على إطلاق تطبيقات 64 “بت”، وتحديث التطبيقات الموجودة منذ يونيو 2015.

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