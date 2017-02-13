نخلة «ناصر القصبي» تُثير سخرية نشطاء التواصل الاجتماعي

بدر العتيبي: لو قال هذا الكلام شخص ملتزم لرأيناك تسخر منه.

العنزي: “لو قالها رجل دين لوصل استهزاء الليبراليين إلى أقصى الأرض!

الزهراني: لو حكى بها شيخ لرأيت القصبي يهزأ بها في أولى حلقات سيلفي.

تواصل – فريق التحرير:

أثارت تغريدات نشرها الفنان ناصر القصبي عن موت نخلة زرعها والده عقب موته، إلى مادة دسمة للسخرية بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، وربطوا بين تغريدته وبين سخريته من الآخرين في برنامجه “سيلفي”.

وكان القصبي قد كتب عبر حسابه على “تويتر”: أن والده “زرع نخلة قبل 20 عاماً في بيته، وكان والدي يرعاها ويهتم بها، وقبل موت والدي، بدأت ألاحظ ميلاً في النخلة، وكلَّما مرض والدي كلما زادت في ميلانها، وفي يوم أن تُوفي والدي، ماتت النخلة”.

ودشن نشطاء مواقع التواصل هاشتاق بعنوان: “#نخلة_ناصر_القصبي”، والذي شهد تفاعلاً كبيراً، متضمناً انتقادات كبيرة طالت القصبي الذي تُوفي والده نهاية الشهر الماضي؛ بسبَب تلك التغريدة عن نخلة والده.

وكتب بدر العتيبي: “مو إلى هالدرجه يا ناصر. ولو قال هذا الكلام شخص ملتزم لرأيناك تسخر منه ومن نخلته في كل مسرح”.

وغرد ضمير سعودي بقوله: “اللي مصدّقين خزعبلات القصبي ويدافعون عنها بشراسة، ليس هدفهم وعي المجتمع إنما السخرية من الدعاة لإسقاطهم”.

وسخر رمــلــوج بقوله: “يا جماعة أنتم ليه ما تصدقونه، أنا بعد وفاة جدي وجدت نخلته وقد تحولت إلى عنب”، فيما تابعه سامي عواد: “صادفت في طريقي شجرة ذاهبة للعزاء، ولما سألتها قالت أبو ناصر – رحمه الله – مسقيني قبل عشرين سنة”.

وكتب مگس: “القصبي أراد تلميع نفسه باختراع كرامة لوالده – رحمه الله – وقد تكون القصة حقيقية، ولكن ما يجعلنا نكذبها أن الراوي ليس محل ثقة!”، حسب تعبيره.

وقال صاحب حساب مطر: “تخيلوا لو قال هالقصة العريفي ولا العودة ولا عايض القرني كان القصبي سوى فيهم حلقة في سيلفي، وكانت الصحف خلِّتهم مادة دسمة”.

وتابع ابن وائل العنزي: “لو قالها رجل دين.. لوصل استهزاء الليبراليين إلى أقصى الأرض! ولخصصوا لها حلقة في سيلفي”.

واتفقت معهما عائشة العتيبي بقولها: “لو القصة كانت من رواية أحد “الدعاة” لجعلها “ربعنا” فرصة للهجوم على جميع الدعاة، وش رايكم بنخلة القصبي؟”.

وأيدتهم بـيـن الحـنايا بقولها: “رحم الله والدك وأسكنه فسيح جناته، لكن لو قال كلامك هذا شيخ أو داعية، كان كتبت حلقة في سيلفي عنهم. حدث العاقل بما يُعقل”.

وذهب رياض الزهراني أيضاً إلى النتيجة نفسها بقوله: “لو حكى بها شيخ في محاضرة، أو كتبها داعية في خاطرة لرأيت القصبي يهزأ بها في أولى حلقات سيلفي الموسم المقبل”.

أما صاحب حساب Fahad AL Tamimi، فكتب: “جذع النخلة الوحيد الذي حزن وبكاء هو الجذع الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعجزات للأنبياء، والكرامات للصالحين فقط”.

وتساءل سالم سدّاح: “على كدا النخل إلى بقى حي عقب موت أصحابه عاق؟!”، فيما خلص بدر بقوله: “الدنيا دوارة، كنت تستهزئ بخلق الله عشان تضحك الملايين، اللحين اللي كنت تضحكهم ضحكوا وطقطقوا عليك”.