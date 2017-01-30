 «التعليم» تكافئ منسوبيها المتميزين بجوائز مليونية وسيارات BMW | صحيفة تواصل الالكترونية

«التعليم» تكافئ منسوبيها المتميزين بجوائز مليونية وسيارات BMW

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«التعليم» تكافئ منسوبيها المتميزين بجوائز مليونية وسيارات BMW

 

تواصل – الرياض:

أقامت الأمانة العامة لجائزة التعليم للتميز برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، مساء اليوم الأحد، حفلها السنوي لتكريم الفائزين والفائزات، وعددهم 110 في جميع فئات الجائزة للدورة السابعة.

انطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض، بحضور الطلاب الذين حققوا ميداليات ذهبية باسم المملكة في المحافل الدولية.

وقدمت الوزارة جوائز نقدية بلغت أكثر من 5,500,000 ريال، كما قدمت مجموعة محمد يوسف ناغي 27 سيارة BMW من الفئة الثالثة للثلاثة الأوائل من الفئات التالية: (المعلم، المرشد، الإدارة والمدرسة، المشرف التربوي، التميز الإداري).

 

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