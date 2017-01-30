«الجبير» يؤكد أهمية دور مُمثليات المملكة في خدمة المواطنين بالخارج

تواصل – الرياض:

أكَّد وزير الخارجية عادل الجبير، خلال افتتاحه أعمال الاجتماع العام الرابع لرؤساء البعثات في الخارج، صباح اليوم الأحد في مقر ديوان الوزارة بالرياض، أهمية دور مُمثليات المملكة لخدمة ورعاية المواطنين خارجياً، وبحث سبل الارتقاء بدورها لتواكب طبيعة القضايا والملفات الساخنة دولياً والتي منها مكافحة الإرهاب والتطرف، وحقوق الإنسان والتغير المناخي، وأزمة اللاجئين المحتدمة وغيرها.

وشكر الجبير في بداية كلمته بحضور كافة رؤساء البعثات والمندوبين الدائمين للمملكة في المنظمات الإقليمية والدولية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ على تفضله بالإذن لعقد الاجتماع، كما رفع الشكر لولي العهد، وولي ولي العهد لدعمهما لوزارة الخارجية.

وقال الجبير: إنَّ الاجتماع يأتي في ضوء التغيرات الهيكلية والتنظيمية الخاصة بمتطلبات برنامج التحول الاستراتيجي الذي تبنته الوزارة مؤخراً، وحظي بموافقة سامية كريمة؛ بناءً على برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠، وما تضمنته من التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير واضحة لقياس الأداء والعمل، بحسب الإخبارية.

وأوضح الجبير: أن أي توصيات منبثقة عن أعمال الاجتماع لا بد أن تأخذ بالاعتبار الاستراتيجيات التي اعتمدتها حكومة خادم الحرمين في سياستها الخارجية، من واقع متطلبات المصلحة الوطنية، ومنطلق مسؤوليات المملكة، وواجباتها تجاه الأمتين العربية والإسلامية والتزاماتها الدولية.