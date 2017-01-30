جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تستقبل طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا إلكترونياً

تواصل – واس:

تبدأ عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام غداً، استقبال طلبات الالتحاق لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1438/ 1439هـ، وتستمر حتى الاثنين الـ 7 من شهر جمادى الآخرة المقبل، عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

ودعا عميد الدراسات العليا الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المهوس الراغبين في الالتحاق بالبرامج ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم بطلب للمنافسة على القبول، من خلال البوابة الإلكترونية بموقع الجامعة في التاريخ المحدد.

وأشار إلى أن التقديم سيتاح للطلاب والطالبات للالتحاق ببرامج الدبلوم والماجستير والدكتوراه والزمالة في أكثر من 45 برنامجاً، بعضها بنظام الموازي في تسع كليات هي الطب وكلية الصحة العامة وكلية العمارة والتخطيط وكلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية التمريض وكلية العلوم وكلية الآداب وكلية التربية بالدمام والجبيل.

ونوه الدكتور المهوس أنه يمكن الاطلاع على البرامج والشروط في موقع الجامعة الإلكتروني على الرابط التالي: http://www.uod.edu.sa/ar، مؤكداً أن التقديم سيتاح عبر البوابة الإلكترونية، وفي الفترة المحددة فقط، ولن ينظر إلى أي طلب خارجها.