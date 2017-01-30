رئيسة التعليم الأهلي بجدة لـ«تواصل»: نُطالب بكاميرات مراقبة في دورات المياه بمدارس البنات

تواصل – فهد بن حافظ:

رصدت اللجان الإشرافية، الخاصة بمناقشة التعميم الصادر من مكتب التعليم الأهلي بوزارة التعليم لجميع المدارس الأهلية والعالمية ومدارس الجاليات، الذي يُشَرِّع تركيب كاميرات للمراقبة في مدارس البنين والبنات، ملاحظات وتلقَّت خطابات من ملاك ومالكات تلك المدارس، بالإضافة إلى الاستدعاءات المُقدَّمة للمكتب في تركيب واستخدام المدارس للكاميرات.

وطالبت رئيسة لجنة التعليم الأهلي لمدارس البنات بغرفة جدة، مسفرة الغامدي، بتعميم كاميرات المراقبة في مدارس البنات لدورات المياه والممرات والساحات الداخلية للمدرسة؛ لتأمين هذه المواقع التي عادةً ما تكون بعيدة عن الرقابة على المعلمين والمعلمات؛ وللتأكَّد من أمن وسلامة الطالبات ومعرفة ما يدور أثناء لعب الطالبات، مشيرةً إلى أن التصوير خاص بالمدرسة وغير قابل للنشر، مؤكدةً في الوقت ذاته أنه لا حاجة لوضع كاميرات مراقبة داخل الصفوف الدراسية للمعلمات، كما أن ذلك يخالف رغبة المعلمات الخاضعات للرقابة والتصوير، كما أكَّدت ثقتها العالية بالمعلمات.

وقالت الغامدي لـ”تواصل”: إنها استفادت كثيراً من كاميرات المراقبة التي زوّدت بها مدرستها قبل عام من الآن؛ لكونها أتاحت لها معرفة من يقل الطالبات لمنازلهم من خارج أسوار المدرسة عبر شاشات التلفزيون؛ كون الكاميرات تتوزَّع على جميع الجهات المُطلة على الشارع، وتشمل مدخل المدرسة، ويتيح ذلك مراقبة محيط المدرسة كاملاً والشارع القريب للمدرسة.

وفي سياق متصل، أيَّد فيصل الحارثي أحد أولياء الأمور بجدة، تعميم الوزارة لتلك المدارس لتشريع تركيب كاميرات المراقبة في المدارس، مؤكداً أهميتها للتوصُّل للمخالفين، وتقليص الملاحظات المرصودة.

وشدد الحارثي في حديثه لـ”تواصل”، على أهمية تركيب كاميرات المراقبة في الممرات، ودورات المياه، وداخل أسور مدارس البنين، واقتصار تركيب كاميرات مراقبة على الأسوار الخارجية للبنات، ورأى أنَّ هذا الإجراء لا يؤثر على الخصوصية.

من جهته، أشاد حسن الكعبي، أحد أولياء الأمور بالرياض، بتعميم الوزارة الأخير، قائلاً: إنَّ قرار المكتب من شأنه ضبط المخالفات الأخلاقية، وتعاطي الممنوعات للبنين، وتنظيم وتأمين خروج الطالبات، كما يحد من التحرُّش الذي قد يحدث خارج أسوار مدارس البنات، مشدداً على ضرورة أن تشمل الكاميرات مراقبة المعلمين والمعلمات والعاملين في المدارس، واصفاً الوضع في المدارس بالخطير الذي لا يقبل التساهل به.

يُشار إلى أن تعميم التعليم الأهلي لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ومدارس الجاليات، قبل أيام، نصَّ على أن تكون كاميرات المراقبة داعمة للمنظومة الأمنية للمدارس، وليست مخصَّصة لمراقبة العملية التعليمية داخل المدارس، مع ضرورة ألا يتجاوز تركيب الكاميرات الأسوار الخارجية لمدارس البنات، ويشترط ذلك استيفاء المدارس كل تجهيزات السلامة فيها.