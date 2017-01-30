 المملكة تطلب 200 ممرضة فلبينية للعناية الحرجة براتب 4 آلاف ريال | صحيفة تواصل الالكترونية

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المملكة تطلب 200 ممرضة فلبينية للعناية الحرجة براتب 4 آلاف ريال

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المملكة تطلب 200 ممرضة فلبينية للعناية الحرجة براتب 4 آلاف ريال

تواصل – الرياض:

بعثت المملكة بطلبات للعاصمة الفلبينية مانيلا، أبدت فيها رغبتها بتوظيف 200 ممرضة متخصصة في غرف الرعاية الحرجة لمراكز القلب في البلاد، فيما ذكرت تقارير فلبينية اليوم السبت أن إدارة التوظيف في مانيلا وضعت جدولًا زمنيًّا مقترحًا للامتحانات والمقابلات في الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري.

ويبلغ الراتب الشهري للممرضة، بحسب صحيفة “أنكويرر” الفلبينية، 4 آلاف و110 ريال، مع 295 ريالًا زيادة سنوية، وإقامة كاملة مع السكن وإجازة سنوية مدفوعة الأجر مع تذكرة طيران مجانية سنويًّا، ويُشترط على المتقدمات الحصول على بكالوريوس علوم في التمريض، ورخصة التمريض، وما لا يقل عن 3 سنوات خبرة في العمل، وألا يقل العمر عن 45 سنة.

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٢ تعليقات

  1. راتب قليل لعماله ماهره ومخلصه في عملها انظر الى التمريض من أمريكا وأستراليا يأخذون ضعف هذا الراتب ومميزات لا يحلم به الفني السعودي الماهر والمجد وكذلك الأردني الفني يأخذ الضعاف على ايش لا ادري !

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