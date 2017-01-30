العراق.. مقتل 10 أشخاص وإصابة 33 في تفجيرات بالموصل وبغداد 1:19 ص, 14 جمادى الأول 1438 هـ, 11 فبراير 2017 م 0 توصل ـ وكالات: أكدت مصادر عراقية، أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 33 آخرون، أمس الجمعة، في تفجيرات وقعت في بغداد وأجزاء من الموصل، وتعد ثاني أكبر هجمات في الأحياء التي استعادتها القوات العراقية. وقالت مصادر أمنية وطبية، ‘‘إن رجلاً فجر نفسه داخل مطعم بحي الزهور، في شرق الموصل وقت الغداء، ما أدى لقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين‘‘. ونُفّذ الهجوم الثاني بسيارة ملغومة، تم على إثره قتل جندي وأصاب أربعة آخرين في حي النور، كما انفجرت سيارة ملغومة كانت متوقفة في حي الأعلام جنوب بغداد، ما أسفر عن قتل خمسة وأصابة 14 آخرين.