فهد شراحيلي يرزق بمولوده الجديد «حسين»

تواصل – فهد بن حافظ:
رُزق فهد شراحيلي، أحد منسوبي جامعة الملك سعود في الرياض، أمس الخميس، بمولوده الجديد أطلق عليه اسم “حسين”.
من جهتها صحيفة ‘‘تواصل‘‘ تقدم التهاني والتبريكات بمناسبة المولود الجديد إلى شراحيلي وعائلته، وتدعو الله أن يجعله من مواليد الخير والسعادة.
مبروك ماجاك يا فهد ويتربا في عزك والله يجعله بار في والديه وحافظ لكتاب الله والله يسعدكم يارب
الف مبروك ويتربى في عزك ياخ فهد
الف مبروك يتربى بعزكم
ماشاء الله تبارك الرحمن مبروك ماجاكم ويتربى بعزكم والله يهديه ويصلحه وتشوفوه معرس يارب 😘😍
الف مبروك يتربى بعزك ويطعمكم بره ❤
الله يبارك فيكم
اخوكم /فهد شراحيلي