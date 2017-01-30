 فهد شراحيلي يرزق بمولوده الجديد «حسين» | صحيفة تواصل الالكترونية

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فهد شراحيلي يرزق بمولوده الجديد «حسين»

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فهد شراحيلي يرزق بمولوده الجديد «حسين»

تواصل – فهد بن حافظ:

رُزق فهد شراحيلي، أحد منسوبي جامعة الملك سعود في الرياض، أمس الخميس، بمولوده الجديد أطلق عليه اسم “حسين”.

من جهتها صحيفة ‘‘تواصل‘‘ تقدم التهاني والتبريكات بمناسبة المولود الجديد إلى شراحيلي وعائلته، وتدعو الله أن يجعله من مواليد الخير والسعادة.

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٦ تعليقات

  1. مبروك ماجاك يا فهد ويتربا في عزك والله يجعله بار في والديه وحافظ لكتاب الله والله يسعدكم يارب

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  4. ماشاء الله تبارك الرحمن مبروك ماجاكم ويتربى بعزكم والله يهديه ويصلحه وتشوفوه معرس يارب 😘😍

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