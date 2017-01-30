فهد شراحيلي يرزق بمولوده الجديد «حسين»

تواصل – فهد بن حافظ:

رُزق فهد شراحيلي، أحد منسوبي جامعة الملك سعود في الرياض، أمس الخميس، بمولوده الجديد أطلق عليه اسم “حسين”.

من جهتها صحيفة ‘‘تواصل‘‘ تقدم التهاني والتبريكات بمناسبة المولود الجديد إلى شراحيلي وعائلته، وتدعو الله أن يجعله من مواليد الخير والسعادة.