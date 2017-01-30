 مقتل 5 خبراء صواريخ إيرانيين في غارة للتحالف على صعدة باليمن | صحيفة تواصل الالكترونية

مقتل 5 خبراء صواريخ إيرانيين في غارة للتحالف على صعدة باليمن

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مقتل 5 خبراء صواريخ إيرانيين في غارة للتحالف على صعدة باليمن

تواصل – وكالات:

أكد مصدر عسكري يمني، أن غارات جوية لطيران التحالف على معسكر يتبع ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، بمديرية ساقين في محافظة صعدة، أسفر عن مقتل 5 خبراء إيرانيين كانوا ينفذون خططا عسكرية في معسكرات تدريب متخصصة في إطلاق صواريخ باليستية.

وأضاف المصدر، أن الغارة التي شنتها مقاتلات التحالف فجر أمس، أسفرت  ايضاً عن مقتل 40 حوثيا وإصابة عشرات آخرين، مشيراً إلى ان الضربة كانت مباغتة لهم في زمن قياسي وفقاً لـ”الوطن”.

وأشار إلى استهداف 3 منصات لإطلاق الصواريخ و4 دبابات، و6 عربات مصفحة، و3 مخازن للأسلحة تم تدميرها بشكل كامل، قبل توجهها إلى المناطق الحدودية للمملكة قبالة ظهران الجنوب ونجران.

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