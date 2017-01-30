مصابتان بفشل كلوي منذ الولادة.. مواطن يناشد وزير الصحة لإنقاذ طفلتيه

تواصل – فهد بن حافظ:

رحلة ألم يغلفها الأمل بالله، يعيش والد الطفلتين (مي) 12 عاماً، و(أروى) 10 أعوام، ذهاباً وإياباً ما بين مستشفيات المملكة بذلاً للأسباب لعلاج طفلتيه اللتين أعياهما المرض منذ الولادة؛ إذ لم يرحم المرض ضعف ونحالة جسديهما، ولم يرحم قلة حيلة والدهما الذي ما زال يطرق كل السُبل لإنقاذ طفلتيه من المرض الشرس الذي لم يتوقف يوماً عن مضاعفة الآلام، وحجب نظارة الطفولة المفقودة منذ زمن.

ويناشد الأربعيني نايف عبدالله البقمي، أحد أفراد السلك العسكري، بخدمة تجاوزت 28 عاماً، بسرعة تدخل وزير الصحة توفيق الربيعة، أو فاعلي الخير لإنقاذ طفلتيه من تفاقم حالتهما وقد بدأت تسوء أكثر مع مرور الأيام، بعد أن أُنهِك جراء البحث عن علاج لطفلتيه.

وأفاد البقمي بوجود فشل كلوي منذ الولادة لكلتا الطفلتين بنسبة فشل وصلت مؤخراً إلى 90%، إضافة إلى إصابة (مي) بأمراض في العضوين المثانة والحالب بينما تعاني (أروى) من ضعف كلي في النمو، وقد أكَّد الأطباء حاجتهما لزراعة الكلية، وعملية في المثانة لـ(مي) في مستشفيات خارج المملكة.

ويقول والد الطفلتين: إنه قد راجع المستشفى العسكري، والمستشفى الجامعي بالرياض، وكذلك المستشفى العسكري بالهدا، ومستشفى الأطفال بالطائف، ولكن دون جدوى تذكر.

ومن جانبها تحتفظ صحيفة “تواصل” بكل التقارير الطبية للطفلتين من مستشفى الأطفال بالطائف، وعناوين الاتصال لوالدهما في حال طُلبت لوزارة الصحة، أو جهات خيرية، أو لفاعلي الخير لمساعدة الطفلتين.